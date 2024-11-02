محافظ أسيوط: رفع 400 طن مخلفات مباني بطريق نزالي جانوب - فزارة بالقوصية

قال اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم رفع حوالي 400 طن مخلفات مباني على طريق "نزالي جانوب/فزارة" بمركز القوصية وذلك ضمن الجهود المبذولة لرفع وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد شنت حملة مكبرة لرفع المخلفات على طريق "نزالي جانوب / فزارة" التابعة لمركز القوصية حيث تم رفع حوالي 400 طن مخلفات مباني بواسطة 12 معدة مختلفة كـ (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها خلال حملة بقيادة رئيس المركز وبمشاركة حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة ومنتصر هريدي رئيس الوحدة المحلية بالمنشاة الكبرى وأعضاء الحملة الميكانيكية.

وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى على أن يتم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجميع بالطرق لرفع كفاءة منظومة النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم على أن يتم تشغيل كافة المعدات والإستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.