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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الأوكرانية: إسقاط 39 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلًا

وزارة الدفاع الأوكرانية
وزارة الدفاع الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط 39 طائرة مسيرة من أصل 71 أطلقتها روسيا خلال الليل، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع ، اليوم، قولها إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين في شرق أوكرانيا. وذكرت أن المنطقتين هما كوراخيفكا وبيرشوترافنيفي.

فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو في أحدث غاراتها الجوية على أوكرانيا خلال الليل.
وأضافت أن 21 طائرة مسيرة لم يتسن تحديد مواقعها، وأن خمس طائرات عادت إلى روسيا.

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