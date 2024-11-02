بالفيديو.. ليلة عصيبة على مخيم النصيرات بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن مخيم النصيرات الواقع بوسط قطاع غزة، عاش ليلة عصيبة أمس بعد أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة من الغارات عليه، إلى جانب عشرات القذائف المدفعية صوب المناطق الشمالية، والشمالية الغربية، تحديدًا في مناطق أرض المفتي، والمخيم الجديد.

وأضاف «أبو كويك» خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أنه الاستغاثات وصلت بالعشرات لطواقم الإسعاف والدفاع المدني، ولكنها كانت عاجزة عن الوصول إلى عدد من المنازل التي تعرضت إلى القصف، بسبب كثافة النيران، وأيضًا من جراء استهداف طائرات كواد كابتر المُسيرة الإسرائيلية سيارات الإسعاف بشكل مباشر، مما حال دون وصول الإسعاف إلى المصابين والضحايا، خاصة في منطقة أرض المفتي.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه مع ساعات صباح اليوم الأولى، تمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منازل جرى تدميرها، خلال ساعات الليل، ولكن لم تستطع طواقم الدفاع المدني، استكمال مهامها، نظرًا لخطورة المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، وأن الاحتلال الإسرائيلي ما بين الحين والأخر يطلق القذائف المدفعية صوب هذه المناطق من خلال الأليات المتمركزة إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أنه حتى الأن لم يتم إحصاء عدد شهداء تلك الغارات والكثف، لا سيما وأن الضحايا لم تصل جثامينهم إلى مستشفى العودة أو شهداء الأقصى، لافتًا إلى أنه تم انتشال 8 شهداء حتى الأن فقط.