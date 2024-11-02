وزير الإسكان يصدر 31 قرارًا لإزالة التعديات على 323 فدانا ببني مزار

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قرارًا لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة.

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية، لاستيداء حق الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المتمثلة في أعمال زراعة "غير منتظمة"، وبناء غرف بالبلوك واستراحات، ومنزل من الطوب البلوك، وأعمال تحجير مواد محجرية "طفلة" بغرض الزراعة، وذلك بدون سند قانوني، وغير متقدم عنها طلبات تقنين أوضاع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز المدينة المختص، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.