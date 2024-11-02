مستشار سياحي سابق: زيادة في الحركة من بريطانيا والصين والهند

قال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة السابق، إن مشاركة القطاع المصري بمعرض wtm لندن السياحي الذي ينطلق 5 نوفمبر الجاري لها أهمية قصوى، حيث أن السوق الانجليزي كان دائما من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن التغيرات الاقتصادية الحالية جعلت مصر مقصدا مميزا من الناحية الاقتصادية للسائحين البريطانيين، حيث تعد أسعار الإقامة والخدمات بمصر رخيصة للغاية في مواجهة الجنيه الاسترليني، ما يتيح لهم ميزة الاقامة الطويلة في مصر.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن السوق الانجليزي يعتبر في المرتبة الثانية خلف الأماني من حيث أعداد السياحة الوافدة، علاوة على أنهم يعرفون جيدا المدن السياحية المصرية، ويزورون شرم الشيخ والغردقة باستمرار، ما يجعلنا نتوقع موسما مميزا للسياحة الانجليزية لمصر إذا ما هدأت الأوضاع السياسية على الحدود الشرقية لمصر.

وتابع سعد بأن الحركة السياحية الوافدة من الصين تشهد زيادة بنسبة 200% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتتصدر بكين قائمة الأعلى توافدا من الشرق الآسيوي لنمط السياحة الثقافية، منوها إلى أن توافر رحلات طيران مباشرة من الصين لمصر ساهم في زيادة الحركة الوافدة، وأيضا نشهد زيادة في الحركة الهندية التي ترتبط تاريخيا بمصر كثيرا، ويفضلها سائحي الهند حتى وإن تراجعت الحركة خلال سنوات الثورة والوباء العالمي.

وأكد سعد، أن تسويق مسار العائلة المقدسة للسوق الإنجليزي يجب أن يكون تحت مظلة السياحة الثقافية وليس الدينية، حيث تختلف العقيدة بين أوروبا الشرقية التي تعتنق الأرثوذكسية مثل الكنيسة المصرية الشرقية، وبين باقي القارة التي تعتنق مذاهب مختلفة قد لا تثق بقصة المسار من الأساس، لذا يجب التدقيق في اختيار لغة ومضمون الرسالة الموجهة لكل سوق.

وأشار إلى أن استضافة الأقصر للمؤتمر الدولي للسياحة الزراعية يعتبر نقلة إيجابية لصناعة السياحة في مصر، باعتبارها نمط جديد يضاف للأنماط السياحية المختلفة، خاصة وأن "الزراعية" تستقطب نوعية مرموقة من السائحين الذين يبحثون عن كل الجديد في عالم الزراعة والمحاصيل، وهي سياحة تمتاز بالإقامة الطويلة والتجول في مدن ومحافظات مختلفة ما يعظم الناتج منها، وحتى الآن يسافر نحو 55 ألف سائح في العالم لهذا النمط وهو عدد يشهد زيادة دائمة.