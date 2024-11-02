الأرصاد تدق ناقوس الخطر.. شركات المياه والصرف بالمحافظات تستعد لاستقبال الأمطار| صور

دخل العاملون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في حالة تأهب قصوى، مع اقتراب موسم الأمطار، وصدور تحذيرات من الأرصاد الجوية بوجود احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية، ففي مشهد استباقي، انتشرت المعدات والآليات في شوارع المحافظات في إطار استعدادات مكثفة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن هطول الأمطار.

في القاهرة، نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، معداتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة، وذلك في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، إن الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت في بيان لها من وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى.

وفي الجيزة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، انتشار معداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المهندس منصور بدوي، على جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار حيث تشمل تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

وفي الإسكندرية، أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشفط بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ فضلا عن محطات المنتزه، للتأكد من جاهزيتها، خلال موجة الطقس السيئ المتوقع أن تتعرض لها المحافظة اليوم ويصاحبها هطول أمطار، وقال رئيس الشركة، إنه جرى إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس الشركة، إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق المتوقع تراكم مياه الأمطار بها بالإسكندرية، والتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، وأهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، وإجراء الصيانة الدورية المنتظمة للمحطات، لافتًا إلى جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

وشدد رئيس الشركة، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

وفي الشرقية، وجه المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة بدأ العمل بالخطة الطارئة لمواجهة أى أزمة خلال فصل الشتاء وذلك عن طريق تطهير الشبكات والمجمعات وكذلك تطهير بيارات محطات الرفع وشنايش الأمطار، على مستوى جميع مناطق المحافظة، وذلك بتوجيه مديري الافرع بالشركة لمعاينة محطات الرفع وإجراء عمليات التسليك والتطهير بالتفاتيش المختلفة بالمحافظة، و المرور على جميع أنفاق المحافظة وتطهير الغرف بها وكذلك التأكد من تشغيل الطلمبات ووصول التيار الكهربائى إليها؛ جنباً إلى جنب مع الخطة الدورية التى تقوم بها الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتفادى حدوث أى اى طفوحات او انسدادات قد تحدث بأى منطقة واى تجمعات للامطار.

وشملت الاستعدادات مراجعة كافة المعدات اللازمة لتقديم الدعم فى حالة حدوث أى أزمات خلال فصل الشتاء من (سيارات شفط، ماكينات ديزل متحركة، حفار، ومعدات تطهير أخرى) وكذلك مراجعه تشغيل المولدات الكهربائيه بجميع محطات الصرف ومحطات المياه تحسبًا لاية احداث طارئة، مضيفا أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوزيع الادوار طبقا لسيناريوهات معده والتاكيد على توفير سيارات المياه النقيه وسيارات الكسح للدفع بها للمناطق المتأثرة طبقا للخطط المعده لذلك.