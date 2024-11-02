سقوط أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم السبت

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس التي تشهد تقلبات وعدم استقرار، موضحا أن بعض المحافظات شهدت أمطار غزيرة مثل مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار تهطل على محافظات شمال البلاد ولكن كمياتها تختلف من منطقة لأخرى.

وأضافت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار كبيرة اليوم على الإسكندرية وتكون متوسطة ورعدية مع استمرارها في مطروح غزيرة ورعدية وقد تشهد سقوط حبات البرد.

وأوضحت أن الأمطار تكون متوسطة إلى رعدية على الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط، وتكون أمطار خفيفة على المحافظات الداخلية والدلتا مثل المنوفية والغربية والشرقية ومدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس إلى جانب مناطق من سيناء.

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص قليلة لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

