مها متبولي: مهرجان الجونة يتطور بشكل كبير وملتقي لمختلف الثقافات الفنية

أكدت الناقدة الفنية مها متبولي أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي فرصة عظيمة للالتقاء بالثقافات الفنية المختلفة، ومواكبة حركة التطور الفني والسينمائي علي مستوي العالم، وحقق نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة وحتي الدورة السابعة.

وأكدت الناقدة الفنية مها متبولي في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن القطاع الخاص لديه قدرة علي الإنفاق بشكل أكبر من الدولة، وهو ما يحققه مهرجان الجونة بكل أنماط الدعاية وحضور النجوم العالميين في كل دورة، وهو ما يزيد من قوة المهرجان وبريقه علي المستوي الفني والدعاية.

وأشادت الناقدة الفنية مها متبولي بقدرة مهرجان الجونة علي التطور وتفادي الأخطاء منذ الدورة الأولي إلي الآن، وهو ما يمثل استيعابا كبيرا من إدارة المهرجان لإنجاح المهرجان في كل دورة عما سبقتها.

واختتمت متبولي حديثها أن حضور نجوم الفن المصري لمهرجان الجونة يزيد المهرجان ثقلا بشكل كبير، فالقوى الناعمة المصرية لها بريق وثقل لا يماثله غيره، وتعتبر منارة لكل العالم العربي، لأن الفنان المصري له كاريزما وحضور كبير في كل المحافل الدولية.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي أمس الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة السابعة، بتوزيع جوائز المهرجان علي الأعمال والنجوم المشاركين في الدورة، وسط حضور لنجوم الفن المصرى والعربى، ومن كل أنحاء العالم.

يشار أن مهرجان الجونة السينمائي قد كرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل افتتاح الدورة السابعة، وذلك لمساهماته الفنية خلال مشوار فني كبير في السينما.