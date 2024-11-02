سعر الدولار فى البنوك اليوم 2-11-2024

السبت 02/نوفمبر/2024 - 11:49 ص

استقر سعر الدولار فى العديد من البنوك مسجلًا 48.89 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

فيما يلي تعرض "البوابة نيوز" تفاصيل سعر صرف الدولار في عدة بنوك مصرية بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

الشراء: 48.88 جنيه.

البيع: 48.98 جنيه



سعر الدولار في بنك مصر

الشراء: 48.88 جنيه.

البيع: 48.98 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 48.89 جنيه

البيع: 48.99 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 48.94 جنيه

البيع: 49.03 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الشراء: 48.93 جنيه

البيع: 49.03 جنيه