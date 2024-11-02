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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم 2-11-2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار فى العديد من البنوك  مسجلًا 48.89 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

فيما يلي تعرض "البوابة نيوز" تفاصيل سعر صرف الدولار في   عدة بنوك مصرية بداية تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

الشراء: 48.88 جنيه.

البيع: 48.98 جنيه
 

سعر الدولار في بنك مصر

الشراء: 48.88 جنيه.

البيع: 48.98 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 48.89 جنيه

البيع: 48.99 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 48.94 جنيه

البيع: 49.03 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الشراء: 48.93 جنيه

البيع: 49.03 جنيه

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