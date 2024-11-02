وزارة الشباب: استضافة مصر لـ«المنتدى الحضري» شهادة من العالم على حجم ما حدث من تطور

أكد مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، أن كل التوجيهات من القيادة السياسية على التركيز على بناء الإنسان المصري وايضًا العمل على محور أخر هو التنمية وتطوير البنية التحتية، مضيفًا: «لأن لو بنينا المكان من غير بناء الإنسان فالمكان يتعرض للخراب، ولو بنينا الإنسان من غير المكان فالإنسان هيهرب، ولابد أن يكون التطوير يركز على الجانبين.

وشدد «عز العرب»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة «صباح الخير يا مصر»، على أن «المنتدى الحضري» تستضيفه الدولة المصرية لأول مرة، وهو يعد ثاني أكبر مؤتمر في منظمة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ ويعد أكبر مؤتمر غير تشريعي داخل منظومة الأمم المتحدة، موضحًا أن استضافة هذا المؤتمر دليل على قدرة مصر وثقلها السياسي والدولي الكبير.

وأشار إلى أن استضافة مصر لـ «المنتدى الحضري» شهادة من العالم على حجم ما حدث من تطور بالدولة المصرية على كافة المستويات، موضحًا أنه فيما يخص الحديث عن جانب وزارة الشباب والرياضة بالمنتدى يتم العمل على لبناء قدرات الشباب بالتعاون مع التحالف الوطني والأكاديمية الوطنية للتدريب.

