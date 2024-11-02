مياه الشرقية تنظم ندوات توعية لطالبات مجمع مدارس ناصر عابدين

قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتعاون مع الموارد المائية والري بتنفيذ ندوات توعوية لطالبات مجمع ناصر عابدين بمركز ومدينة ديرب نجم لتوعية الطالبات بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وتم شرح مبسط عن مراحل تنقية مياه الشرب.

ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ومديرية التربية والتعليم بالشرقية والمنطقة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، وفي اطار تنفيذ خطة التوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

هذا بالإضافة إلى تحريم إهدار المياه في جميع الأديان السماوية وتم تدريب الطالبات عمليا على اصلاح السباكة في دورات المياه والحد من اهدار المياه خلال استخدامها، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ومبادرة ع الأد والتي اطلقتها وزارة الموارد المائية والري.

وصرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن إستمرار عمل حملات التوعية حول ترشيد إستهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس خلال العام الدراسي 2024/2025 حيث أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لديهم يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.