ختام فعاليات برنامج تدريبي حول استعمال المصادر الإشعاعية بالإسكندرية

اختتم فرع هيئة الطاقة الذرية بالإسكندرية برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار الأشعة المؤينة حيث حضر ختام البرنامج الاستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والاستاذ الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية، الأستاذ الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .



وقد صرحت الدكتورة نها شعبان السيد القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالأسكندرية بأن الدورة استمرت على مدار ثلاثة أسابيع وقد حضرها 15 متدربا من بعض الشركات الصناعية العاملة في الأسكندرية والتي تستخدم مصادر مشعة في الأغراض الصناعية وهي الشركة المصرية لأنتاج الأثيلين ومشتقاته، شركة أليكس كونفرتا للصناعات الورقية، شركة الأسكندرية للأسمدة، الشركة المصرية للصناعات الورقية، شركة أس أيه الدولية بالإضافة ألى بعض المتدربين من كلية العلوم بجامعة الأسكندرية ، ومجموعة الكشف الإشعاعي بالهيئة.



وقد شمل البرنامج التدريبي التعرف على أساسيات فيزياء الإشعاع والتطبيقات المختلفة للأشعة السينية، وحدات قياس الجرعات الاشعاعية، أساسيات الفيزياء الاشعاعية، طرق الكشف عن الإشعاعات المؤينة، التأثيرات البيولوجية للإشعاع، تحليل الحوادث الاشعاعية، أسس الوقاية الاشعاعية، المصادر الطبيعية والصناعية للإشعاع، إجراءات التراخيص الشخصية والمكانية وترخيص المصادر المشعة، التعامل الأمن مع المصادر المشعة، النقل الأمن للمواد المشعة، التطبيقات الوقائية للحماية من الإشعاع، معالجة النفايات المشعة، ثقافة السلامة للأنشطة الإشعاعية، الرصد الإشعاعي والبيئي. كما أفادت بأنه قد شارك في تدريس البرنامج التدريبي نخبة من أعضاء هيئة التدريس من هيئة الطاقة الذرية بفرع الهيئة بالأسكندرية ومراكز الهيئة بالقاهرة.



وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة تقوم بدور هام لخدمة المجتمع في مجال تأهيل الكوادر الفنية بالجهات المختلفة التي تستخدم المواد المشعة مثل شركات صناعة الورق والأثيلين والأسمدة وشركات البترول. وهو دور هام حيث تتعدد أستخدامات المواد المشعة في الكثير من المجالات وبالتالي لابد من تأهيل الكوادر العاملة بها للتعامل مع المصادر المشعة والوقاية من أخطارها.



وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذا البرنامج التدريبي المتخصص يأتي في إطار أنشطة فرع الهيئة بالأسكندرية والذي حصل على شهادة الايزو في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

يإتى ذلك في إطار خدمة المجتمع الذي تقوم به هيئة الطاقة الذرية ومنها تقديم البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية لتدريب وتأهيل العاملين والكوادر في المجالات المختلفة والتي تستخدم المواد المشعة في تطبيقاتها وأنشطتها مثل الشركات الصناعية ومعامل الطب النووي وغيرها.

