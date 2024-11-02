الكيلاني: مصر لديها مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تشير إلى أمور إيجابية، لا سيما وأن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة انتهجت نهج مهم في سبيل السياسة النقدية والمالية.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن صفقة رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أعطت للعالم رسالة واضحة تتمثل في أن مصر قادرة على استيعاب الأزمات.

ولفت أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن أن الدولة لديها مجموعة من السياسات المالية المستدامة، ويتضح في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة.

وتابع، أن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تصدر من صندوق النقد الدولي، وصفقة رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أثرت بشكل كبير في كل الأوساط المالية حول العالم، فضلًا عن أنها كانت رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب بإن مصر لديها استثمار أجنبي واضح.