الرياضة: ماراثون القاهرة للدراجات يقدم رسائل عديدة لتطور الدولة

أكد الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، أن ماراثون دراجات القاهرة شهد مشاركة 700 شاب وفتاة في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي، مشددًا على أنه بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تم تنظيم مهرجان للدراجات يضم عدد من الشباب المصريين والأجانب للتعرف على جمال منشآت مصر.

وشدد «عبدالوكيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، على أن ماراثون الدراجات انطلق من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، فى ميدان عابدين، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وكوبري قصر النيل وينتهى بحديقة الحرية أمام الأوبرا، والذي شهد مشاركة السفير الكويتي والسفير الماليزي والسفير الإندونيسي ومجموعة من السلك الدبلوماسي والوفود الأجنبية في الماراثون.

ونوه بأن هذا الماراثون تم التقديم من خلال بعض الفقرات الفنية في بداية السباق، موضحًا أن مشهد الماراثون لاقى إحسان من الجميع في الشارع ومن الوفود والسفراء الأجانب المشاركين وأعطى صورة جديدة للشوارع والأنشطة المصرية، مؤكدًا أنه في نهاية الماراثون تم تقديم فقرة فنية ايضًا في حديقة الحرية بالأوبرا.

وتابع: «تدشين هذا الماراثون يعطي العديد من الرسائل بتطور الدولة المصرية، وتم تدشين بطولة كرة القفدم الخماسي للمناطق الحضرية في القاهرة والأسمرات ومعًا وأهالينا، وسيتم تقديم العددي من الجوائز، ويحصل الفائز الأول على شيك بـ9 آلاف جنيه والثاني 8 آلاف والثالث 7 آلاف والرابع 6 آلاف جنيه».







