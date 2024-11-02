الاثنين.. وزارة الثقافة تدشن "صالون الطفل المصري" بمسرح السامر

تدشن وزارة الثقافة، في الرابعة مساء الاثنين المقبل، فعاليات الصالون الأول للطفل المصري بمسرح السامر بالعجوزة، "دورة الشاعر الراحل شوقي حجاب"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن برنامج الوزارة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، ويقدم خلاله برنامج متنوع تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم.

يتضمن البرنامج عددا من الفعاليات منها معرض للكتاب يضم إصدارات متنوعة لمجلة قطر الندى المتخصصة للطفل، وورشة لتعليم الرسم للفنان محسن عبد الحفيظ، بالإضافة إلى ورش أخرى تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة.

كما يشهد الصالون عروضا فنية تقدمها فرقة بنات وبس، وفرقة الأراجوز المصري، وذلك بحضور عدد من الأطفال الفائزين بمسابقة "المبدع الصغير".

وفي السادسة مساء يشهد الصالون ندوة بعنوان "إشكالية مجلات الأطفال والتكنولوجيا"، يشارك بها كل من د. شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، الكاتبة نجلاء علام، رئيس تحرير مجلة قطر الندى، الكاتب الكبير محمد السيد عيد، الفنان الكبير عبد الرحمن نور الدين، والفنانة نهلة ياسين. ويكرّم الصالون في دورته الأولى اسم الراحل شوقي حجاب، رائد دراما الأطفال.

يدير الصالون الشاعر عبده الزراع، وينفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ويأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة المبذولة بهدف الاهتمام بالأطفال الناشئين والعمل على استكشاف قدراتهم ومواهبهم وتنميتها.

ومن المقرر أن تطوف جولاته بقية المحافظات المصرية في الفترة المقبلة، من خلال الأقاليم الثقافية الستة.