جامعة قناة السويس تستعد لإطلاق أسبوع التوعية بحقوق الطلاب ذوي الهمم

تستعد جامعة قناة السويس لإطلاق فعاليات "أسبوع التوعية بحقوق الطلاب ذوي الهمم" ضمن مبادرة "تمكين"، والمقرر انطلاقه يوم السبت الموافق الـ 16 نوفمبر 2024، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور سامح عباس، مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة.

تأتي هذه المبادرة لتعزيز قيم الشمولية والاندماج داخل المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، كما تهدف الفعاليات إلى نشر الوعي بأهمية دمج الطلاب ذوي الإعاقة من خلال سلسلة من الأنشطة المتنوعة، تشمل ورش عمل توعوية وحملات تثقيفية.

ويتضمن الأسبوع فعاليات فنية، ورياضية، وثقافية تجمع بين جميع الطلاب بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية وإثراء تجربة التعلم الجماعي.

ودعت جامعة قناة السويس طلابها للتسجيل في المبادرة عبر ملء الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط: https://forms.gle/k8a9migMwobkyxTj8، أو بزيارة مقر المركز لإجراء التسجيل اليدوي حتى موعد أقصاه الخميس 14 نوفمبر 202.