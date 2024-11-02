إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في خليج حيفا وعكا ومناطق عدة بالجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في خليج حيفا وعكا ومناطق عدة بالجليل، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم ، أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمال تل أبيب.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب ومحيطها.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرًا بعد إعلان الجماعة اللبنانية فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلًا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.