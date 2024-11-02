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السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب داخل محلات الصاغة اليوم السبت

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المختلفة، شاملا بذلك معظم الأعيرة الذهبية بعد زيادته بصورة طفيفة أمس، وجاء سعر الذهب على النحو التالي..

سعر الذهب اليوم

سجل سعر عيار 18 نحو 3197 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء، وسعر عيار 21 نحو 3730 جنيهًا للبيع و 3750 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 4262 جنيهًا للبيع و4285 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو29.84 ألف جنيهًا للبيع و 30 ألف جنيه للشراء، وعيار 14 الأقل فئة نحو 2493 جنيهًا للبيع و 2507 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2769 دولار للبيع و2720 دولار للشراء.

استقرت اسعار الذهب الجنيه الذهب أعيرة الذهب أوقية الذهب أسعار الذهب