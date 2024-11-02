استمرار موجة الطقس السيئ علي البلاد حتي نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 2 نوفمبر الي الخميس 7 نوفمبر ، حيث يستمر حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة تكون رعدية وانخفاض درجات الحرارة.

واشارت الارصاد إلى أن اليوم السبت، يشهد أمطارا غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي محافظة مطروح.

واضافت الارصاد انه امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية تسقط على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على الغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وحلايب وشلاتين .

وامطار خفيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

كما يشهد غدا الاحد، امطار غزيرة ورعدية علي مناطق من محافظة مطروح وتكون متوسطة الي غزيرة علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وأمطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى جنوب الوجة البحرى ومدن القناة.

وتابعت الارصاد انه من الاثنين 4 نوفمبر الي الخميس 7 نوفمبر، يسود امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى.