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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فصائل عراقية: هاجمنا بالطيران المسير 4 أهداف حيوية في مدينة إيلات

إيلات
إيلات
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أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، هجومها بالطيران المسير 4 أهداف حيوية في مدينة إيلات خلال أربع عمليات منفصلة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وبالأمس الجمعة، أعلنت فصائل عراقية، أنها شنت 6 هجمات بالطيران المسير على أهداف حيوية في إسرائيل خلال الساعات الماضية.
وذكرت الفصائل في 6 بيانات عبر "تلجرام"، أن "المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا  هدفين حيويين في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسير، في هجومين منفصلين".
وأضافت، في بيانات أخرى، أنها شنت هجمات منفصلة بطائرات مسيرة على 3 أهداف حيوية في إسرائيل.
ولاحقا قالت في بيان إنها هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في وسط إسرائيل.

كما أكدت الفصائل العراقية استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

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