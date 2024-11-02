أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 145 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" - أنه تم رصد 52 هجوما على قطاع "كورخوفي".. مضيفة أن الروس نفذوا أمس، 73 غارة جوية و116 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 3 آلاف و674 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي هاجم مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى استخدام 1043 قذيفة بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.
العالم
أوكرانيا: تسجيل 145 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 145 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 145 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.