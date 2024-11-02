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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 145 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 145 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" - أنه تم رصد 52 هجوما على قطاع "كورخوفي".. مضيفة أن الروس نفذوا أمس، 73 غارة جوية و116 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 3 آلاف و674 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي هاجم مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى استخدام 1043 قذيفة بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

الجيش الروسي الروس