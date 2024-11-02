حالة الطقس اليوم السبت 2-11-2024 في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، في محافظة البحيرة؛ حيث يتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا، مائلًا للبرودة خلال الليل، وتتوقع هطول أمطار متوسطة.

حالة الطقس في البحيرة

ووفقًا لإعلان صادر عن محافظة البحيرة، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المحافظة ستشهد طقسًا معتدلاً نهارًا وليلًا، مع ارتفاع يتراوح بين 2 متر و2.50 متر في أمواج البحر المتوسط، وسرعة رياح تصل إلى نحو 22 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى نسبة رطوبة تصل إلى 85 % على السواحل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة، تُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة، إلى 24 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى حوالي 17 درجة مئوية.

طواريء في البحيرة استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، مشددة على التعاون الكامل بين كافة الأجهزة والفرق المشاركه لتفادي أي طوارئ قد تنجم عن تساقط الأمطار وضمان تقديم الخدمات بأسرع وقت.

وأشارت محافظ البحيرة أن الفترة الماضية قد شهدت تجهيزات مكثفة شملت اصطفاف المعدات وإجراء المناورات وعمل نماذج محاكاة لإدارة الأزمات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما يتم المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام من خلال صورة حية على مدار الساعة لكافة المراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، كما تم التأكد من جاهزية كافة المعدات والاطقم العاملة على مستوى المحافظة، وكذا متابعة محطات الصرف الصحي والزراعي بكافة المدن والمراكز لضمان جاهزية الماكينات وكفاءة المعدات، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الدورية لضمان كفاءة بالوعات الصرف وصفايات المطر، وتجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أي تجمعات مياه على الفور.