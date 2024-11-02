وكالة الطاقة الذرية تطلق تطبيقات تمكن من مواجهة خطر حدوث إشعاعات نووية في المرافق الحيوية

أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حزمة جديدة من الإجراءات والتقنيات التي تساعد العاملين في المطارات والمواني على مواجهة خطر حدوث إشعاعات نووية في هذه المرافق الحيوية.

وذكر بيان للوكالة الدولية، اليوم /السبت/، أن أبرز الإجراءات هي تدشين تطبيق جديد لمساعدة موظفي المرافق الحيوية، خاصة المواني والمطارات، على تقييم الإنذارات الإشعاعية التي يطلقها الأشخاص في المطارات والمعابر الحدودية ونقاط الدخول الأخرى.

ولفت البيان إلى أن المرور عبر بوابات الكشف عن الإشعاع الثابتة في المطارات أصبحت جزءًا من روتين المسافرين، فضلًا عن كونه إجراءً أمنيًا قياسيًا.

وأشار البيان إلى أن التطبيق يتيح التعامل مع الموقف في حالة إطلاق صفارات الإنذار كما يتيح الفهم السريع للموقف وتحديد ما إذا كان هناك تهديد للأمن النووي أم لا، مبينا أن تطبيق الهاتف المحمول الجديد يعد أداة تقييم للموقف وإنذار لدعم الموظفين؛ مثل موظفي الجمارك أو موظفي إنفاذ القانون حيث يساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.