وفد إماراتي يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أجري وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة المهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى زيارة للجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على مكونات مشروع الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS المنفذ بالجامعة، فى إطار التعاون المتميز بين مصر والإمارات فى العديد من المجالات لخدمة أهداف التنمية بالبلدين الشقيقين.

والتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس عويضة المرار والوفد المرافق له، وقام الوزير بتقديم عرض تقديمى للجانب الاماراتى يستعرض مكونات المشروع، مشيرا لأهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائى التى تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

كما أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية دراسة التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، مع التوسع فى الدراسات الخاصة بتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية بما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذى جدوى إقتصادية.

واكد سويلم، على سعى مصر لفتح مجالات عديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات التحلية ومعالجة المياه ونظم الرى الحديث.

كما أشار وزير الري، لأهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" من خلال الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، مع دراسة أفضل الأساليب للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية - الرجيع الملحي - لتحقيق أعلى عائد اقتصادى منها .