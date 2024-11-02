ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32504 طن تشمل : 1219 طن ملح معبأ و 4404 طن علف بنجر و 10083 طن يوريا و 2284 طن كلينكر و 2750 طن فلوسبار و 200 طن اسمنت و 11564 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72507 طن تشمل: 7116 طن حديد و8000 طن فول صويا و 33496 طن ذرة و 8400 طن سكر و12400 طن قمح و1270 طن فلوسبار و835 طن خشب زان و2459 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 990 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 767 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 990 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5699 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137018 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118922 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2929 حركة .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت (مصر الجديدة 1) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية والسويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .