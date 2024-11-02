السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.

واستنكرت الخارجية السعودية -وفق وكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، في هذا الإطار ما حدث مؤخرًا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكًا (للقانون الدولي) ومبدأ حماية المدنيين.

ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو العام الماضي.

وحثت المملكة الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.