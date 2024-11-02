السيطرة على تسرب غاز بعمارة سكنية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي تسرب غاز وقع في عمارة سكنية بشارع الدالي بمدينة الفيوم، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، تلقت بلاغا بوقوع تسرب غاز بعمارة سكنية بشارع الدالي بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن تسرب غاز وقع في عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، وكان التسرب في الطابق الأول، وتم السيطرة علي التسرب وإصلاح العطل، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.