ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية في شن حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط السلع الفاسدة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (28) محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد عن (12 طن ) لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر أكتوبر الماضي ، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .