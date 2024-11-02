الصين تجلي 282 ألف شخص مع اقتراب الإعصار "كونج-ري"

أفادت سلطات مقاطعة تشجيانج في شرقي الصين بإجلاء نحو 282 ألف شخص، قبيل وصول الإعصار "كونج-ري" الذي سيحلّ مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة ومخاطر مرتفعة لحدوث فيضانات في المقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن السلطات المختصة فتحت أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحاء المقاطعة لتوفير الأغذية ومياه الشرب إلى الذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت.

وجاءت عملية الإجلاء واسعة النطاق مع اقتراب الإعصار المذكور من السواحل الشرقية للبر الرئيسي الصيني، كما تم تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ 152 لنقل الركاب عبر العبّارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء في 136 مشروعًا متعلقًا بالبنية المائية، ونقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة، فيما اتخذ قطاع الزراعة بالمقاطعة أيضا إجراءات وقائية في مسعى لتقليل الخسائر المحتملة.

وكان الإعصار "كونج-ري" اجتاح جنوب شرق تايوان بعد منتصف ليل الخميس الماضي، فيما حل الساعة العاشرة من أمس في منطقة بحرية تبعد نحو 160 كيلومترًا جنوب غرب ونلينج بمقاطعة تشجيانج.