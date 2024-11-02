ميار الببلاوي تصل إلى المحكمة لنظر قضيتها ضد الشيخ محمد أبو بكر

السبت 02/نوفمبر/2024 - 11:09 ص

شهدت محكمة جنح الاقتصادية المنعقدة، منذ قليل وصول الفنانة ميار الببلاوي لحضور جلسة قضيتها ضد الشيخ محمد أبو بكر، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت التحقيقات قد كشفت قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها.

محاكمة ميار الببلاوي

وأوضحت التحقيقات، تعدى الشيخ محمد أبو بكر على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

كما رد أحمد مهران محامي الشيخ محمد أبو بكر على تصريحات الإعلامية ميار الببلاوي بعد أول جلسة محاكمة والتي أقيمت بالمحكمة الاقتصادية بشأن الاتهامات المتبادلة بالسب والقذف بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.