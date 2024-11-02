القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة حول تعنيف الفتيات

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،

وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية و التضامن الإجتماعى و الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.

واستعرض الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي أسباب تجعل السيدات أكثر عرضة للعنف والتحديات النفسية التى تعاني منها السيدات، كما أكد على أهمية التعرف على كيفية التعامل مع السيدات المعنفات وكيفية خلق مساحة آمنة لهن للتعبير عن انفسهن وأهمية الخصوصية والإحترام، كما أشار إلى أساليب الدعم النفسي التى يمكن تقديمها.

وأكد الدكتور نبيل القط على أهمية إحالة ضحايا العنف لخدمات الدعم المتخصصة والتعرف على الحساسية الثقافية والتعامل مع الصدمات بالاضافة إلى كيفية التواصل مع الأطفال الذين شاهدوا او تعرضوا للعنف.

واستعرضت الدكتورة أمانى مصطفى المشرف على المكتب الفني بالإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان جهود وزارة الصحة فى مواجهة العنف ضد المرأة التى تشمل وحدات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية وعيادات واحة للصحة النفسية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الصحة والسكان فى البرنامج الدولي لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، كما أشارت إلى دليل الرعاية الصحية للسيدات، مستعرضة التحديات التى تواجه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتغلب عليها.

واستعرض عمرو يسري محامي بوحدة الدعم القانوني الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مسارات الإحالة للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف بإعتباره شريك وممثل بالوحدة وفقا لقرار رئيس الوزارء.





462539297_3872279249709011_3443741346140300164_n

462565651_1097896155188362_1102610885531727702_n

462536728_2903093806511845_4838330830653145502_n