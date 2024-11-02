أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ضواحي تل أبيب، برشقات صاروخية نوعية.
وذكر الحزب - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /السبت/ - "أنه تم قصف قاعدة (غليلوت) التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية (8200) في ضواحي تل أبيب برشقات صاروخية نوعية".
بوابة العرب
حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في تل أبيب
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أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ضواحي تل أبيب، برشقات صاروخية نوعية.
أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ضواحي تل أبيب، برشقات صاروخية نوعية.