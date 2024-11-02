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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في تل أبيب

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ‏ضواحي تل أبيب، برشقات صاروخية نوعية.
وذكر الحزب - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /السبت/ - "أنه تم قصف قاعدة (غليلوت) التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية (8200) في ‏ضواحي تل أبيب برشقات صاروخية نوعية".

حزب الله غليلوت تل أبيب