حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في تل أبيب

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ‏ضواحي تل أبيب، برشقات صاروخية نوعية.

وذكر الحزب - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /السبت/ - "أنه تم قصف قاعدة (غليلوت) التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية (8200) في ‏ضواحي تل أبيب برشقات صاروخية نوعية".