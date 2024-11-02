6 شهداء ومصابين بتل الذهب في بيت لاهيا شمالي غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، نقلا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء 6 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف مدفعية الاحتلال منطقة تل الذهب في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، اُستشهد وأُصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال منذ الليلة الماضية نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.