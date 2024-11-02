مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من دوري NILE، والتي تقام على ملعب السلام في الثامنة مساءً.

وقرر مارسيل كولر، اجراء تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بمشاركة يوسف أيمن في التشكيل الأساسي لأول مرة بعد ظهوره بديلًا في لقاء الزمالك بالسوبر المحلي وتأتي مشاركة يوسف أيمن على حساب ياسر إبراهيم الذي يعاني من إجهاد عضلي وخرج من قائمة الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة ويوسف أيمن وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا

ويغيب عن قائمة النادي الأهلي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، 6 لاعبين، وهم: ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمود كهربا ومحمد هاني وعمر الساعي وكريم الدبيس

ويأتي غياب الرباعي ياسر إبراهيم وأشرف داري، محمود كهربا، ومحمد هاني، للإصابة، بينما يأتي غياب عمر الساعي وكريم الدبيس، لأسباب فنية من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا قناة ON Time Sport 1.