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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر أقوال المتهمين بسرقة حقيبة أموال من سيارة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أدلى المتهمان بسرقة بسرقة حقيبة أموال من داخل سيارة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

واعترف المتهمان أنهم يمرون بضائقة مالية لذا قرروا سرقة حقيبة المجنى عليه، بعدما قاموا بتتبعه.

واضاف المتهمان انهم قاموا بكسر زجاج السيارة والاستيلاء على حقيبة بداخلها أموال وفروا هاربين بواسطة دراجة نارية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من أحد الأشخاص مفاده اكتشاف سرقة حقيبة بداخلها أموال من داخل سيارته.

بعمل التحريات دلت على ان عاطلين لاحدهما معلومات جنائية، وراء الواقعة، و بإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض عليهما وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق
 

إعترافات تفصيلية النيابة العامة سرقة حقيبة أموال إرتكاب الواقعة بسرقة حقيبة أموال