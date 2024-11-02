تحول جديد في عالم الاتصال.. كيف ستغير شبكة 5G حياتنا الرقمية؟.. فيديو

كشف الدكتور محمد عزام استشاري إدارة التكنولوجيا، مميزات شبكة «5G»، وتمثل الشبكة الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات الخلوية اللاسلكية، حيث تقدم سرعات تحميل وتنزيل فائقة، واتصالات أكثر استقرارًا، وقدرات محسّنة مقارنةً بالأجيال السابقة من الشبكات.

وأضاف محمد عزام خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»ن والمذاع على قناة صدى البلد، أن شبكة 5G ستكون أسرع بكثير وأكثر موثوقية من شبكات 4G المستخدمة حاليًا، وتتمتع بإمكانية إحداث تحول كبير في كيفية استخدامنا للإنترنت للوصول إلى التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات.

وتابع: «سرعة شبكة 5G ستكون سرعتها ضعف السرعة الحالية مرتين أو ثلاث مرات، وقد تصل لـ200 ضعف السرعة الحالية في بعض الأوقات، ويمكن استخدامها في كافة المجالات».

وأوضح محمد عزام، أن تقنية 5G ستعتمد على مواقع خلوية تنقل البيانات عبر موجات الراديو، وتتصل هذه المواقع بالشبكات باستخدام تقنية لاسلكية أو من خلال اتصال سلكي.

وأكمل عزام، “تعمل تقنية 5G عبر تعديل آلية تشفير البيانات، مما يوفر لشركات الاتصالات عددًا أكبر من الموجات الهوائية القابلة للاستخدام”.