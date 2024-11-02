باحث سياسي: إسرائيل لا تدرك حجم قدرة وتسليح وتجهيز حزب الله

قال الباحث السياسي أحمد محارم، إن إسرائيل لا تدرك حجم قدرة وتسليح وتجهيز حزب الله، مشيرًا إلى أنهم اعتقدوا أنه بالقضاء على قيادات حزب الله وقيادات حماس، المقاومة ستضعف، لكن ما ظهر هو العكس، من بعد الاغتيالات هناك إصرار على المقاومة، ولازال في جعبة الطرفين تجهيزات وتسليح.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن عنف إسرائيل سيقابل بعنف، موضحًا أن إسرائيل خسرت على المستوى الاقتصادي والآمنى، ويوجد آلاف من المستوطنين نازحين ويسكنون في الفنادق.

وأردف أن إسرائيل لن تستطيع الاستمرار في الحرب، لأن 70% من القوات هم جنود احتياط، بالإضافة إلى استمرار المقاومة، وإطلاق كمية من الصواريخ أكبر من قدرة القبة الحديدية.

وأشار إلى أن تكلفة الصاروخ المضاد للصاروخ الذي يطلق من لبنان باهظة، لكن هناك استعاضة غير مسبوقة من الجانب الأمريكي.