الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على الإسكندرية

يشهد طقس محافظة الإسكندرية اليوم السبت 2 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار، فقد تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار الرعدية، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 22 درجة مئوية، مع توقعات بسقوط امطار متوسطة على بعض المناطق.

كما جاءت سرعة الرياح 14 كم/ ساعة، وانخفاض في نسبة الرطوبة 65%، والتي تسببت في بدء الشعور بالبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، بسبب حجب أشعة الشمس عن سماء الإسكندرية.

وقد حذرت الهيئة العام للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للسحب الرعدية تشهده بعض المحافظات في شمال البلاد وتتأثر الإسكندرية بهذه السحب، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض احيائها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نافع" على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها .