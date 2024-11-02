شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تتحدى أمريكا: سنواصل تعزيز القدرات النووية

أعلنت كيم يو-جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن بلادها ستواصل تعزيز قدراتها النووية.

جاء ذلك في أعقاب الإدانات الدولية التي أثارها اختبار الإطلاق الذي أجرته (بيونج يانج) مؤخرا لصاروخ باليسيتي عابر للقارات.

وقالت كيم يو-جونج - في بيان نشرته وسائل إعلام كورية شمالية وأوردته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ - إنه لن يكون هناك تغيير في مسار تعزيز القوى النووية للنظام الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن العقوبات والضغوطات والتهديدات لم تثن بيونج يانج عن مسارها بل زادتها قوة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أدان أمس الأول /الخميس/ إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليسيتي عابر للقارات من طراز "هواسونج-19"، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما نددت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بعملية الإطلاق الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية باعتبارها تشكل انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعوا بيونج يانج إلى وقف سلسلة أعمالها الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار التي تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.