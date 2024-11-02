إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوبي البلاد

أفادت قناة "القاهرة الأخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن إعلام لبناني، اليوم السبت، وقوع غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوبي لبنان.

وقصف طيران الاحتلال، منذ قليل، محيط بلدة ياطر جنوبي لبنان.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، أن طيران الاحتلال يستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وفي حصيلة محدّثة لغارات الاحتلال على بعلبك الهرمل اليوم، بلغ عدد الشهداء 52 بالإضافة إلى 72 جريحًا.

وجاء في بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، إن "غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى أكثر من ٥٠ شهيد".

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر جراء قصفه العنيف على لبنان، لا سيما في منطقة البقاع.