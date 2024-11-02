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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع المياه 5 ساعات عن قرى البرج وكوم أبوخلاد وتوابعهما ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم السبت، أنه تقرر قطع المياه عن قرى البرج وكوم أبو خلاد وتوابعهما، لمدة 5ساعات، وذلك اعتبارًا من 5 مساءً حتى 10 مساء اليوم، وذلك بسبب القيام بأعمال صيانة على خط 16 بوصة بلاستيك فرع ناصر.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهةً عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه خط 16 بوصة الخط الساخن 125