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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا: ارتفاع حصيلة الفيضانات لأكثر من 200 قتيل والجيش يتدخل لمواجهة الفوضي

إسبانيا
إسبانيا
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 ارتفعت حصيلة الفيضانات العارمة التي شهدها جنوب شرق إسبانيا هذا الأسبوع إلى أكثر من 200 شخص، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعا آخر بسبب زيادة عدد المفقودين، فيما تم نشر تعزيزات عسكرية بأعداد متزايدة للتعامل مع الفوضى.
ونقلت شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا، اليوم /السبت/ عن أحدث تقرير نشرته خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا، الأكثر تضررا وفاة 202 شخص في هذه المنطقة وحدها، علاوة على ثلاث وفيات أخرى وقعت في منطقتين متجاورتين.
وبعد مرور أربعة أيام على هذه المأساة، تتزايد عبر أجهزة الراديو والتلفزيون نداءات المساعدة والشهادات المؤثرة من السكان الذين يفتقرون إلى كل شيء، في ظل انتظار مساعدات الدولة.
 

إسبانيا الفيضانات