محافظة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تساقط الأمطار

السبت 02/نوفمبر/2024 - 10:47 ص

واصلت محافظة كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة سقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، منذ أمس الجمعة في بعض المناطق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه أعطى تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة لمواجهة أي تغيرات مناخية.

كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، وضمان استقرار الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وقيادات الري والصرف لأماكن سقوط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذى يتم نشره بصفة يومية على صفحة المحافظة أيضا.

ناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بحسن استغلال شبكات الصرف الصحي بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بمجال الصرف الصحي لتجنب حدوث اى أعطال بالشبكات وضمان تشغيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين بشكل جيد، وترشيد استهلاك المياه.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 114، و الرقم 0473220792، بالإضافة الى أرقام جهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ (الخط الساخن 19588، والرقم 0473138961_0473138962_0473138963)، ومباحث التموين على رقم 0473230474، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ .