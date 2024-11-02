غادة شلبي مديرا تنفيذيا لغرفة الفنادق

قرر مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، برئاسة محمد أيوب، تعيين غادة شلبي، نائب وزير السياحة السابق، مديرًا تنفيذيًا للغرفة اعتبارًا من بداية نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الإدارة قد فوض محمد أيوب، رئيس المجلس في تعيين مديرًا تنفيذيًا للغرفة ونائبًا له، وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2024، وقرر أيوب اختيار غادة سمير شلبي مديرًا تنفيذيًصا للغرفة اعتبارًا من 1 نوفمبر الجاري، وفاتن شرف الدين، نائبًا للمدير التنفيذي اعتبارًا من 24 أكتوبر الماضي.

وكانت انتخابات الغرفة أسفرت عن فوز محمد أيوب، برئاسة مجلس الإدارة، وحازم رزق، نائبًا للرئيس، ووائل أبو السعود، أمينا للصندوق، بجانب أعضاء المجلس يوسف ناثان، ومحمد الشاعر، وأشرف جورجي، وجيفارا الجافي، وأدهم جرانة، وماجد انطوان، وعبد الحميد أبو يوسف، وانطوان غزال.