تدشين فريق الجدعان لأعمال الخير بالبحر الأحمر بحضور وكيل الشباب والرياضة

شهد فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، الاحتفال ببدء تدشين فريق الجدعان لأعمال الخير بالغردقة والبحر الأحمر.

رحب عبد المقصود بالحضور ناقلًا تحيات، محافظ البحر الأحمر وعبر عن بالغ سعادته وتقديره بالفريق والأعمال الخيرية التى يقدمها الفريق.

وأكد على تقديم الدعم الكامل للشباب بهدف تشجيع الشباب للمشاركة الفعالة وتطوير مهاراتهم وأفكارهم وخططهم المستقبلية وتحسين آفاقهم

وقالت شيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، إن هدف فريق الجدعان لأعمال الخير هو تقديم كافة أشكال المساعدة لأي فرد يواجه مشكلة ما على الطريق، حيث يستعد فريق الجدعان للتحرك لإنقاذ الأفراد على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وخلال الاحتفال ألقى محمد عبد العزيز، ممثل فريق الجدعان كلمة تعريفية بماهية الفريق، وأهدافه الخيرية البحتة.