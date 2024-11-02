جولة تفقدية للمرور على مخرات السيول بالشلاتين

كلف العميد محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، اليوم، سكرتير المدينة بالمرور على البرابخ ومخرات السيول تحسبا لسقوط الأمطار.

واسفرت الجولة عن التأكد التام من نظافة المخرات والبرابخ والسدود والبحيرات واعلنت المدينة استعداد كافة أجهزتها التنفيذية لمجابهة اى مخاطر حفاظاً على حياة المواطنين والممتلكات

كما تم المرور على مزرعة وادى حوضين التي تشتمل على مزرعة سمكية وعنابر لتربية الدواجن إلى جانب الصوبات الزراعية

وتم تفقد اقسام المزرعة لأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار.

يأتي هذا إطار توجيهات، محافظ البحر الاحمر بضرورة المرور المستمر على مخرات السيول لمجابهة اى مخاطر قد تحدث وحفاظا على حياة المواطنين.