يمن الحماقي: تراجع معدلات تمكين المرأة المصرية اقتصاديا| فيديو

كشفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أننا نعيش مرحلة تحدي تطلب التركيز بشكل رئيسي على الموارد البشرية.

وتابعت خلال لقائها، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب تصنيف الموارد البشرية في مصر؛ حيث إن آليات التنفيذ لا تكون بالكفاءة المطلوبة.

ولفتت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن عدم وجود آليات للتقييم والمتابعة من أهم الأمور المفتقدة في مصر كي نصل للنتائج المرجوة.

وقالت، إنه منذ سنوات يتم الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وهي ضلع رئيسي في تحقيق التنمية، موضحةً أن المشاركة الاقتصادية للمرأة أمر هام في التوقيت الحالي.

وأوضحت، أن الأموال التي أنفقت على التمكين الاقتصادي للمرأة تتخطى المليارات في حين أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتراجع على أرض الواقع.

واختتمت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، حديثها موضحة إن معدلات التمكين الاقتصادي للمرأة والمسجلة في الفترة الأخيرة وصلت 17 % وهي من أدنى النسب عالميا.