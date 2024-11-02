رئيس الوزراء السلوفاكي: الصين حققت تحولا مذهلا خلال فترة زمنية قصيرة

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم /السبت/ أن الصين حققت تحولا مذهلا خلال فترة قصيرة من الزمن وتركت انطباعا وأثرا عميقا.

وقال فيتسو ـ في كلمته خلال منتدى الأعمال الصيني ـ السلوفاكي، حسبما أفادت قناة (سي جي تي إن) الصينية ـ إن سلوفاكيا والصين لديهما إمكانات هائلة في التعاون الاقتصادي والتجاري.. مضيفا أنه سيتم إنشاء مصنع مشترك بين الشركات الصينية والسلوفاكية في بلاده لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

بدوره.. أكد تشانج شاو قانج نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أن التجارة بين الصين وسلوفاكيا تطورت بنشاط في السنوات الأخيرة، موضحا أن المزيد من الشركات الصينية تتجه إلى الاستثمار في سلوفاكيا.

وكانت الصين وسلوفاكيا قد اتفقتا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة، وذلك خلال اجتماع عقد أمس /الجمعة/ في بكين بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.