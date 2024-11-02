ظلم المصطبة.. مسلسل أحمد عزمي في الموسم الرمضاني المقبل

أعلن الفنان أحمد عزمي عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، وسط كوكبة من النجوم، مع المخرج هاني خليفة.

ونشر الفنان أحمد عزمي علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للحلقة الأولي من المسلسل، ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان أحمد عزمي

وعلق الفنان أحمد عزمي علي المنشور "اللهم بارك لنا ووفقنا، اللهم ارزقنا القبول واهدنا لما فيه الخير"، وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا مع المنشور متمنين له التوفيق والنجاح.

المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، دياب، أحمد عزمي، بسمة، قصة ومعالجة أحمد فوزى صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، والإخراج هاني خليفة.

يشار أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تدخلت بترشيح الفنان أحمد عزمي للمشاركة في الأعمال الفنية، بعد نشر الاخير بيان علي صفحته الشخصية يشكو فيه قلة المشاركات الفنية، في مبادره من الشركة المتحدة لدعم كافة الفنانين المقلين في المشاركات الفنية.