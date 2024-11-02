هيئة فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشددة على المساعدات لغزة

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حصار على شمال قطاع غزة، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان هناك.

وقال الشوا - في مداخلة هاتفية لقناة (النيل للأخبار)، اليوم /السبت/ - إن "هناك أكثر من 100 ألف مواطن لا يزالون محاصرين في ظروف قاسية ومعقدة لم يسبق لها مثيل"، مشيرا إلى أن "استهداف المدارس والمنازل في مدينة غزة، يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون الجوع والعطش".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا مشددة على دخول المساعدات، وهذا يتنافى مع تعهدات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تسهيل دخول المساعدات، موضحا أن معدل دخول المساعدات إلى القطاع هو الأدنى منذ بدء العدوان، مما يزيد من خطر المجاعة والعطش والمرض.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية، منذ بدء العدوان، دافعت عن الاحتلال الإسرائيلي وقدمت دعمًا غير مسبوق، ولم تتخذ حتى الآن أي إجراءات للتخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

